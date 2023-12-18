Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 13:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Новости часа: Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников – Собянин

Сергей Собянин объявил о запуске городского сервиса "Наша свадьба"

Новости часа: умер экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Капустин

Новости часа: эскалатор на станции метро "Боровицкая" закроют на ремонт с 18 декабря

"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина

Новости часа: выходы станции метро "Крылатское" поочередно закроют на ремонт с 18 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победители и призеры научно-практических конференций могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все московские машины скорой помощи полностью переоборудуют по единому стандарту до конца 2023 года. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города.

Читайте также
мэр МосквыобразованиемедицинаобществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика