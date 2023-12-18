18 декабря, 13:00Общество
Новости часа: Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победители и призеры научно-практических конференций могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Все московские машины скорой помощи полностью переоборудуют по единому стандарту до конца 2023 года. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города.