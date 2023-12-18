Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Ученики предпрофессиональных классов московских школ займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что сначала старшеклассников знакомят с университетской средой. Это помогает определиться со сферой научных интересов и выбрать направление работы в одном из вузов-партнеров. Всего их 53.

После этого ребята присоединяются к проекту и могут предложить свои разработки. Высшие учебные заведения помогают с консультациями, доступом к информационным базам и лабораториям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.