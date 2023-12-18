Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 13:00

Новости

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников – Собянин

Сергей Собянин объявил о запуске городского сервиса "Наша свадьба"

Новости часа: умер экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Капустин

Новости часа: эскалатор на станции метро "Боровицкая" закроют на ремонт с 18 декабря

"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина

Новости часа: выходы станции метро "Крылатское" поочередно закроют на ремонт с 18 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Ученики предпрофессиональных классов московских школ займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что сначала старшеклассников знакомят с университетской средой. Это помогает определиться со сферой научных интересов и выбрать направление работы в одном из вузов-партнеров. Всего их 53.

После этого ребята присоединяются к проекту и могут предложить свои разработки. Высшие учебные заведения помогают с консультациями, доступом к информационным базам и лабораториям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика