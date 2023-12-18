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Новости

Новости

18 декабря, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников – Собянин

Сергей Собянин объявил о запуске городского сервиса "Наша свадьба"

Новости часа: умер экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Капустин

Новости часа: эскалатор на станции метро "Боровицкая" закроют на ремонт с 18 декабря

"Мой район. Навигатор": два медицинских центра открылись в больнице имени Боткина

Новости часа: выходы станции метро "Крылатское" поочередно закроют на ремонт с 18 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: оттепель продлится в Москве до 23 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые и модернизированные светофоры установили в столице по 194 адресам с начала года, заявили в Дептрансе.

По словам синоптиков, в Москву идет аномальная оттепель до шести градусов тепла.

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