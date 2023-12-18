Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые и модернизированные светофоры установили в столице по 194 адресам с начала года, заявили в Дептрансе.

По словам синоптиков, в Москву идет аномальная оттепель до шести градусов тепла.