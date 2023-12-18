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18 декабря, 08:45

Общество

В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников – Собянин

В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников – Собянин

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Всего 3,5 тысячи специалистов обучились в тренировочных классах городских домов-интернатов за три года. О подготовке соцработников и сиделок по новому стандарту в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Этим летом был открыт профильный симуляционный центр. Тренировки проводят профессионалы с огромным практическим опытом в социальной и медицинской сфере. Пространство симуляционного центра разделено на пять тематических зон.

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