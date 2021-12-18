Ежедневно БКЛ пользуются около 450 тысяч человек

Большой кольцевой линией метро активно пользуются около 450 тысяч человек в день. Об этом на своей странице во "Вконтакте" написал Сергей Собянин.

После открытия самого большого участка в 10 станций БКЛ выросла почти в два раза. Самыми популярными стали "Каховская" и "Кунцевская". Пассажиров становится больше, как на новых станциях, так и на ранее октрытых. По словам мэра, он видит много откликов в соцсетях. Москвичи пишут, что экономят в дороге до получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.