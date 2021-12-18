Сергей Собянин рассказал как изменится ВДНХ в будущем году

После реставрации в бывшем павильоне "Геология" на ВДНХ планируется открыть экспозицию Биологического музея имени Тимирязева. В Павильоне №30 появится центр современных биотехнологий "Биотех, а на базе исторических павильонов "Коневодство" – центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды. Но главным событием станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.

Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Подробнее – на телеканале Москва 24.