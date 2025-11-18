Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 10:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства на юге Москвы

Мэр Москвы открыл уникальный центр ранней помощи в Морозовской больнице

Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице

Сергей Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

Сергей Собянин сообщил о новом подходе в оказании сердечно-сосудистой помощи

На юге Москвы завершилось масштабное благоустройство спортивных и рекреационных зон. Как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в районе Нагатино-Садовники появился современный каток с искусственным льдом, где полностью обновили раздевалки, мебель и установили электронные камеры хранения.

Рядом с катком оборудовали новый теннисный корт с улучшенным покрытием и современным ограждением. Значительные преобразования произошли в Царицыне, где благоустроили часть парка "Сосенки" с новыми пешеходными дорожками, удобными лавочками и вечерней подсветкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыблагоустройствогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика