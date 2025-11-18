Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства на юге Москвы

На юге Москвы завершилось масштабное благоустройство спортивных и рекреационных зон. Как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в районе Нагатино-Садовники появился современный каток с искусственным льдом, где полностью обновили раздевалки, мебель и установили электронные камеры хранения.

Рядом с катком оборудовали новый теннисный корт с улучшенным покрытием и современным ограждением. Значительные преобразования произошли в Царицыне, где благоустроили часть парка "Сосенки" с новыми пешеходными дорожками, удобными лавочками и вечерней подсветкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.