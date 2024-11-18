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Новости

18 ноября, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: 20 крупных объектов появятся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При строительстве участка МСД вдоль Каспийской улицы возведут тоннель и 5 эстакад. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два дома по программе реновации построили в районе Перово, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Каток на Красной площади откроют для посетителей с 6 декабря, заявили в пресс-службе площадки.

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