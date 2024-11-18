Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При строительстве участка МСД вдоль Каспийской улицы возведут тоннель и 5 эстакад. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два дома по программе реновации построили в районе Перово, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Каток на Красной площади откроют для посетителей с 6 декабря, заявили в пресс-службе площадки.