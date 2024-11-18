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18 ноября, 18:15

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Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

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Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

В "Алабушеве" построят 20 промышленных и социальных объектов. Эта площадка крупнейшая и одна из самых перспективных в составе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Некоторые высокотехнологичные производства там уже запустили. Например, делают противоопухолевые препараты, а также лекарства для терапии орфанных заболеваний.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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