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18 ноября, 17:45

Новости

Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Собянин: Москва опережает все мировые культурные столицы по количеству музеев

Сергей Собянин: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 400 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по Московскому скоростному диаметру. Об этом сообщил Сергей Собянин.

20 электробусов вышли на маршруты в двух округах столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Павильон "Макет Москвы" приглашает на новую экскурсионную программу, проинформировали власти столицы.

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