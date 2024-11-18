Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 400 тысяч автомобилей ежедневно проезжают по Московскому скоростному диаметру. Об этом сообщил Сергей Собянин.

20 электробусов вышли на маршруты в двух округах столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Павильон "Макет Москвы" приглашает на новую экскурсионную программу, проинформировали власти столицы.