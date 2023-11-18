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18 ноября, 23:45

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Новости часа: свыше 300 цифровых музинструментов закупили для школ искусств в Москве

Новости часа: свыше 300 цифровых музинструментов закупили для школ искусств в Москве

Новости часа: реставрацию более чем 20 станций московского метро провели с 2011 года

Новости часа: новый раздел Russpass поможет сориентироваться в зимней программе Москвы

Новости часа: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Новости часа: более 300 цифровых музыкальных инструментов закупили для школ искусств

Новости часа: до 2026 года в Москве обновят и построят 18 путепроводов – Собянин

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных музинструментов закупили для детских школ искусств с 2018 года, рассказал Сергей Собянин.

Ночные линзы столичного производителя помогли улучшить зрение более чем 250 тысяч пациентов с 2018 года, сообщается на сайте мэра.

Работы по искусственному оснежению начались на горнолыжном комплексе "Воробьевы горы", рассказали в пресс-службе комплекса.

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