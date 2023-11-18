Новости часа: свыше 300 цифровых музинструментов закупили для школ искусств в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных музинструментов закупили для детских школ искусств с 2018 года, рассказал Сергей Собянин.

Ночные линзы столичного производителя помогли улучшить зрение более чем 250 тысяч пациентов с 2018 года, сообщается на сайте мэра.

Работы по искусственному оснежению начались на горнолыжном комплексе "Воробьевы горы", рассказали в пресс-службе комплекса.