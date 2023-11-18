Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Работы по обновлению Дмитровского путепровода выполнены на 75%, сообщил Сергей Собянин. Сейчас там перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Также в рамках проекта меняют опоры и пролетные строения моста.

Новые перехватывающие парковки появились в столице. Как сообщили в Дептрансе, парковки у станции "Черкизовская" и МЦК "Локомотив" заработали 10 ноября. Теперь и там водители могут бесплатно оставлять машины и продолжать свой путь на городском транспорте.

Столичные коммунальщики вносят коррективы в систему отопления из-за резкого похолодания и устойчивых заморозков. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, графики подачи дополнительного тепла составили заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.