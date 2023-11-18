Новости часа: более 300 цифровых музыкальных инструментов закупили для школ искусств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных музыкальных инструментов закупили для детских школ искусств с 2018 года, сообщил Сергей Собянин.

Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение более 250 тысячам пациентов, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Около 6,5 миллиона поездок на автобусах "Мострансавто" совершили школьники и студенты с сентября, отметили в Дептрансе Москвы.