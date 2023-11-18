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Новости

Новости

18 ноября, 19:30

Город

Новости часа: более 300 цифровых музыкальных инструментов закупили для школ искусств

Новости часа: более 300 цифровых музыкальных инструментов закупили для школ искусств

Новости часа: до 2026 года в Москве обновят и построят 18 путепроводов – Собянин

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных музыкальных инструментов закупили для детских школ искусств с 2018 года, сообщил Сергей Собянин.

Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение более 250 тысячам пациентов, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Около 6,5 миллиона поездок на автобусах "Мострансавто" совершили школьники и студенты с сентября, отметили в Дептрансе Москвы.

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