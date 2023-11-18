Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристический сервис Russpass собрал лучшие идеи для праздничного досуга в Москве, сообщил Сергей Собянин. Специальный раздел сервиса поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и спланировать свободное время в зимние праздники.

Систему отопления в Москве скорректировали из-за резкого похолодания. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Около 500 молодых предпринимателей участвуют в форуме "Поколение" в Москве. Об этом заявили в центре молодежных инициатив АСИ.