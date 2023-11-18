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Новости

18 ноября, 16:30

Город

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристический сервис Russpass собрал лучшие идеи для праздничного досуга в Москве, сообщил Сергей Собянин. Специальный раздел сервиса поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и спланировать свободное время в зимние праздники.

Систему отопления в Москве скорректировали из-за резкого похолодания. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Около 500 молодых предпринимателей участвуют в форуме "Поколение" в Москве. Об этом заявили в центре молодежных инициатив АСИ.

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