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18 ноября, 15:30

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года реставрационные работы провели на более чем 20 станциях московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Горнолыжный комплекс в Крылатском начали готовить к старту сезона. Информация об этом появилась на сайте комплекса.

В Москве открылась фотовыставка ТАСС и ЦИК России, посвященная 30-летию избирательной системы . Об этом рассказали в ЦИК.

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