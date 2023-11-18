Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года реставрационные работы провели на более чем 20 станциях московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Горнолыжный комплекс в Крылатском начали готовить к старту сезона. Информация об этом появилась на сайте комплекса.

В Москве открылась фотовыставка ТАСС и ЦИК России, посвященная 30-летию избирательной системы . Об этом рассказали в ЦИК.