Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года реставрационные работы провели на более чем 20 станциях московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс "Воробьевы горы" начали готовить к старту горнолыжного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Выставка снимков российских пейзажей открылась на двух автовокзалах в Москве. Об этом заявили в Дептрансе столицы.