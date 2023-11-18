18 ноября, 14:45Спорт
Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года реставрационные работы провели на более чем 20 станциях московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Комплекс "Воробьевы горы" начали готовить к старту горнолыжного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.
Выставка снимков российских пейзажей открылась на двух автовокзалах в Москве. Об этом заявили в Дептрансе столицы.