Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 14:45

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Собянин: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года реставрационные работы провели на более чем 20 станциях московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс "Воробьевы горы" начали готовить к старту горнолыжного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Выставка снимков российских пейзажей открылась на двух автовокзалах в Москве. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортметроспортвыставкивидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика