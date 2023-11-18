Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены. В настоящее время специалисты перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Склоны Воробьевых гор начали покрывать искусственным снегом. Об этом рассказали в спортивном комплексе.

Театр "Современник" впервые покажет "Чудо святого Антония". Информация об этом появилась в афише театра.