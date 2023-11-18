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Новости

18 ноября, 13:15

Культура

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Собянин: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Крюкове началось строительство трех жилых корпусов для участников программы реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ отмечают День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом сообщили организаторы выставки.

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