18 ноября, 13:15Культура
Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Крюкове началось строительство трех жилых корпусов для участников программы реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ отмечают День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом сообщили организаторы выставки.