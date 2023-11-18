Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Крюкове началось строительство трех жилых корпусов для участников программы реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ отмечают День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом сообщили организаторы выставки.