Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 12:45

Культура

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Собянин: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в столице построили 24 путепровода. До 2026 года обновят и возведут еще 18. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пять автобусных маршрутов продлили до станции Реутов МЦД-4. Об этом заявили в Минтрансе Подмосковья.

Театр "Современник" впервые покажет "Чудо святого Антония". Информация об этом появилась в афише театра.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородкультуратеатрвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика