Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в столице построили 24 путепровода. До 2026 года обновят и возведут еще 18. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пять автобусных маршрутов продлили до станции Реутов МЦД-4. Об этом заявили в Минтрансе Подмосковья.

Театр "Современник" впервые покажет "Чудо святого Антония". Информация об этом появилась в афише театра.