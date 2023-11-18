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18 ноября, 12:15

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Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Собянин: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Новости часа: ​возле "Москва-Сити" построят надземный переход и новые проезды – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Новости часа: Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская"

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены. В настоящее время специалисты перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщили организаторы выставки.

Началась Moscow Hacking Week, посвященная кибербезопасности. Об этом заявили организаторы мероприятия.

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