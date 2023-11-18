Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены. В настоящее время специалисты перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщили организаторы выставки.

Началась Moscow Hacking Week, посвященная кибербезопасности. Об этом заявили организаторы мероприятия.