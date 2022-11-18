Сергей Собянин поблагодарил за поддержку участников голосования о формате новогодних мероприятий. По итогам голосования стало известно, что Москва откажется от фейерверков и проведения больших уличных концертов по случаю Нового года.

Голосование на сайте "Активный гражданин" привлекло большое внимание москвичей. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. И большинство посчитали, что город необходимо украсить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

