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Общество

Собянин поблагодарил за поддержку участников голосования о формате новогодних мероприятий

Собянин поблагодарил за поддержку участников голосования о формате новогодних мероприятий

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Собянин: москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города

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Первая сборка автомобилей на заводе "Москвич" начнется на следующей неделе – Собянин

Сергей Собянин поблагодарил за поддержку участников голосования о формате новогодних мероприятий. По итогам голосования стало известно, что Москва откажется от фейерверков и проведения больших уличных концертов по случаю Нового года.

Голосование на сайте "Активный гражданин" привлекло большое внимание москвичей. Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. И большинство посчитали, что город необходимо украсить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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