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Экономика

Собянин заявил о стабилизации столичной экономики

Собянин заявил о стабилизации столичной экономики

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Сергей Собянин заявил о стабилизации столичной экономики. После пандемии коронавируса и кризиса прогнозируемого обвала в экономической отрасли города не произошло.

Подавляющее большинство московских предприятий адаптировались к сложившейся ситуации, сообщил мэр столицы. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее явный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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