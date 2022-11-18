Сергей Собянин заявил о стабилизации столичной экономики. После пандемии коронавируса и кризиса прогнозируемого обвала в экономической отрасли города не произошло.

Подавляющее большинство московских предприятий адаптировались к сложившейся ситуации, сообщил мэр столицы. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее явный.

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