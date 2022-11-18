Собянин: технический пуск БКЛ будет проведен до конца года

До конца 2022 года в Москве планируют провести технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по реконструкции станции "Варшавская" практически завершены.

В настоящее время на станции ведется монтаж инженерных коммуникаций, обновление входных павильонов, архитектурно-отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. После включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения поездов будет сокращен в несколько раз.

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