18 октября, 14:15Мэр Москвы
Собянин: почти 40 км коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие 5 лет
Почти 40 километров коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие пять лет, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также в городе обновят и реконструируют более 330 километров.
За 85 лет существования столичная сеть значительно расширилась. В коллекторах проложены водопровод и теплосеть, силовые кабельные линии и электрические кабели и линии связи.
