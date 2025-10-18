Форма поиска по сайту

18 октября, 14:15

Собянин: почти 40 км коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие 5 лет

Почти 40 километров коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие пять лет, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также в городе обновят и реконструируют более 330 километров.

За 85 лет существования столичная сеть значительно расширилась. В коллекторах проложены водопровод и теплосеть, силовые кабельные линии и электрические кабели и линии связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

