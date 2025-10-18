Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых катков в Москве

Два новых катка откроются в Москве в этом году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Дополнительная локация появится в олимпийском комплексе "Лужники".

В каток будет превращаться фонтан, а также центральная часть и боковые аллеи комплекса. Общая площадь ледового пространства составит более 16 тысяч квадратных метров. Еще один каток заработает в Коломенском.

