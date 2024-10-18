Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производительность труда в малом городе в 8 раз ниже, чем в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около 100 детских и спортивных площадок у новых домов оборудовали в ЮЗАО, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики сообщили, что "Пушкинская осень" придет в Москву на следующей неделе.