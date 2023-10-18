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18 октября, 18:15

Общество

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

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В столице учредили новый почетный знак для горожан "Заслуженный промышленник города Москвы". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, присваивать награду будут людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок. Отмечать также будут представителей трудовых династий на заводах. К новому знаку отличия также прилагается денежная награда в размере 300 тысяч рублей.

Как отметил Собянин, Москва – это промышленный центр России. На различных производствах города трудятся больше 720 тысяч человек, а это каждый десятый работающий житель столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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