Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Спортивную базу академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках планируют реконструировать. Об этом заявил Сергей Собянин во время ее осмотра совместно с меценатом Вагитом Алекперовым спорткомплекса академии.

Там построят крытый манеж и современный футбольный стадион с трибунами, а еще теннисные корты и амфитеатр, где можно будет смотреть трансляции футбольных матчей. Обновят и большую парковую зону вокруг, чтобы это стало местом притяжения для жителей района.

Что еще планируют сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.