Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 22:15

Спорт

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

Новости часа: в Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва"

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Новости часа: 13 новостроек по программе реновации ввели в столице в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

"Цифра дня": 100

Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Спортивную базу академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках планируют реконструировать. Об этом заявил Сергей Собянин во время ее осмотра совместно с меценатом Вагитом Алекперовым спорткомплекса академии.

Там построят крытый манеж и современный футбольный стадион с трибунами, а еще теннисные корты и амфитеатр, где можно будет смотреть трансляции футбольных матчей. Обновят и большую парковую зону вокруг, чтобы это стало местом притяжения для жителей района.

Что еще планируют сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородспортвидеоАлександра КорневаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика