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18 октября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

Новости часа: в Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва"

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Новости часа: 13 новостроек по программе реновации ввели в столице в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

"Цифра дня": 100

Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Футбольный стадион с трибунами на 7,5 тысячи зрителей создадут в Академии ФК "Спартак". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Две волны тепла придут в Москву до конца октября. Они будут чередоваться с холодом, заявили синоптики.

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