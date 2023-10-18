Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Футбольный стадион с трибунами на 7,5 тысячи зрителей создадут в Академии ФК "Спартак". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Две волны тепла придут в Москву до конца октября. Они будут чередоваться с холодом, заявили синоптики.