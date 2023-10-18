Новости часа: в Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50% нарушений, которые зафиксировали камеры в Москве, приходится на превышение скорости. Таковы данные Дептранса.

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах до 8 баллов вечером 18 октября. Затруднения будут в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.