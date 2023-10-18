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Новости

18 октября, 15:30

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Новости часа: в Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва"

Новости часа: в Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва"

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Новости часа: 13 новостроек по программе реновации ввели в столице в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

"Цифра дня": 100

Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Сокольниках проведут модернизацию спорткомплекса "Спартак – Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50% нарушений, которые зафиксировали камеры в Москве, приходится на превышение скорости. Таковы данные Дептранса.

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах до 8 баллов вечером 18 октября. Затруднения будут в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.

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