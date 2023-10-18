Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Перове построят новые современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станцию Митьково на МЦД-3 построят в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый сезон инклюзивных экскурсий запустят в московских музеях с 19 октября. Это данные департамента культуры.