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Новости

18 октября, 12:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах вечером 18 октября

Станцию Тестовская МЦД-1 реконструируют в городской вокзал

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Около 14 тыс подъездов отремонтировали в Москве в этом году

"Цифра дня": 100

Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

В ЦОДД спрогнозировали вечерний трафик до 8 баллов в столице

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Станция Тестовская МЦД-1 превратится в городской вокзал

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Перове построят новые современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станцию Митьково на МЦД-3 построят в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый сезон инклюзивных экскурсий запустят в московских музеях с 19 октября. Это данные департамента культуры.

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