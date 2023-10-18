Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые кварталы на 17,6 тысячи человек построят во время реорганизации части промзоны Прожектор. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

МЦД-4 в первый месяц работы ежедневно перевозил более 230 тысяч пассажиров. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.