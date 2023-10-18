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Новости

18 октября, 11:30

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Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор

Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые кварталы на 17,6 тысячи человек построят во время реорганизации части промзоны Прожектор. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

МЦД-4 в первый месяц работы ежедневно перевозил более 230 тысяч пассажиров. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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