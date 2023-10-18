Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

В 2018 году был открыт первый электробусный маршрут, в 2023 году их число достигло 100. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

Известно, что в конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы. Так, современные маневренные новые электробусы теперь курсируют по маршрутам 762 (МЦД Курьяново – метро "Братиславская"), т74 (МЦД Курьяново – метро "Кузьминки") в ЮВАО и 875 (город Троицк (микрорайон В) – МЦД Крекшино) в ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.