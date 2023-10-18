Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 08:00

Город

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

В сентябре в столице ввели в эксплуатацию по программе реновации 13 новостроек в семи округах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, все жилье подготовили с улучшенной отделкой, а всего с начала 2023 года построили почти полсотни многоэтажных домов. За 9 месяцев ключи от новых современных квартир получили больше 27 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика