Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

В сентябре в столице ввели в эксплуатацию по программе реновации 13 новостроек в семи округах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, все жилье подготовили с улучшенной отделкой, а всего с начала 2023 года построили почти полсотни многоэтажных домов. За 9 месяцев ключи от новых современных квартир получили больше 27 тысяч москвичей.

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