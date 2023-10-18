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18 октября, 07:30

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Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

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Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Более 200 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки смогут добираться на работу быстрее. На западе Москвы продлят Мосфильмовскую улицу.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подготовительные работы уже начались. Предстоит построить больше семи километров дорог и два моста. Новый участок Мосфильмовской улицы свяжет Аминьевское шоссе и проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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