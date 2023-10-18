Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Более 200 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки смогут добираться на работу быстрее. На западе Москвы продлят Мосфильмовскую улицу.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подготовительные работы уже начались. Предстоит построить больше семи километров дорог и два моста. Новый участок Мосфильмовской улицы свяжет Аминьевское шоссе и проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.