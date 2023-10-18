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Новости

18 октября, 07:15

Экономика

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

В Москве завершили строительство завода для концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Сергей Собянин вручил гендиректору концерна Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода в индустриальном парке "Руднево" на востоке Москвы.

Отмечается, что производство такого уровня было впервые возведено за короткий срок – девять месяцев. Запуск завода запланирован на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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