Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

В Москве завершили строительство завода для концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Сергей Собянин вручил гендиректору концерна Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода в индустриальном парке "Руднево" на востоке Москвы.

Отмечается, что производство такого уровня было впервые возведено за короткий срок – девять месяцев. Запуск завода запланирован на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.