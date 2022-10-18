Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

Шесть железнодорожных станций ТиНАО станут частью будущей линии наземного метро D4. Как сообщил Сергей Собянин, это произойдет в конце 2023-го – начале 2024 года.

Пять станций уже реконструировали – это Мичуринец, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево и Крекшино. Шестой стала открытая два года назад станция Санино.

По словам мэра, D4 сэкономит пассажирам много времени, а также позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК. Кроме того, люди смогут быстрее добираться до семи столичных вокзалов. Транспортная доступность улучшиться для более чем 650 тысяч жителей ТиНАО.

Как подчеркнул мэр, запуск D4 будет способствовать и развитию округа в целом. Там появятся новые рабочие места, современные общественные пространства, будет строиться жилье и развиваться бизнес.

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