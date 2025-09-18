Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 сентября.

Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал. С таким заявлением Сергей Собянин выступил на Московском финансовом форуме. Мэр говорил о мерах для повышения производительности труда и привлечения новых специалистов.

В Севастополе действует штормовое предупреждение. В МЧС попросили местных жителей по возможности отказаться от пеших прогулок и поездок, следить за детьми, не выпускать домашних животных и не купаться в море. В прогнозах – усиление дождя. Ожидается, что может выпасть до 30 миллиметров осадков и более.

Спасатели извлекли тела всех пяти погибших в вездеходе, затонувшем в озере в Забайкалье. Теперь со дна пытаются достать сам транспорт. Для этого на место трагедии подогнали тяжелую технику. Авария произошла накануне. Предварительно, у гусеничного вездехода, на борту которого были девять геологов, при спуске отказали тормоза. Спастись удалось лишь четверым.