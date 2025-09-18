Форма поиска по сайту

18 сентября, 20:45

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Собянин: Москва платит 180 млрд рублей за неработающих в системе ОМС

Собянин предложил пересмотреть соцгарантии для нелегально работающих

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 сентября.

Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал. С таким заявлением Сергей Собянин выступил на Московском финансовом форуме. Мэр говорил о мерах для повышения производительности труда и привлечения новых специалистов.

В Севастополе действует штормовое предупреждение. В МЧС попросили местных жителей по возможности отказаться от пеших прогулок и поездок, следить за детьми, не выпускать домашних животных и не купаться в море. В прогнозах – усиление дождя. Ожидается, что может выпасть до 30 миллиметров осадков и более.

Спасатели извлекли тела всех пяти погибших в вездеходе, затонувшем в озере в Забайкалье. Теперь со дна пытаются достать сам транспорт. Для этого на место трагедии подогнали тяжелую технику. Авария произошла накануне. Предварительно, у гусеничного вездехода, на борту которого были девять геологов, при спуске отказали тормоза. Спастись удалось лишь четверым.

