Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Власти Москвы подписали серию документов о сотрудничестве в сфере цифровизации городского управления на форуме БРИКС "Облачные города". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

По словам мэра, с 2011 года в столице внедряются цифровые технологии во всех отраслях городского хозяйства. Ежегодно реализуется более 300 проектов, и сегодня Москва готова делиться опытом с российскими и зарубежными городами.

