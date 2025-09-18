Форма поиска по сайту

18 сентября, 19:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Власти Москвы подписали серию документов о сотрудничестве в сфере цифровизации городского управления на форуме БРИКС "Облачные города". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

По словам мэра, с 2011 года в столице внедряются цифровые технологии во всех отраслях городского хозяйства. Ежегодно реализуется более 300 проектов, и сегодня Москва готова делиться опытом с российскими и зарубежными городами.

