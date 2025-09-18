Форма поиска по сайту

18 сентября, 16:15

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира, рассказал Сергей Собянин на Московском экономическом форуме. Он добавил, что Москва должна ориентироваться на самые лучшие крупные города других стран. Сейчас такими являются мегаполисы юго-восточной Азии.

Также мэр назвал Москву форпостом человеческого капитала. По его словам, концентрация населения в мегаполисах повышает производительность труда, поэтому одна из главных задач для московских властей – создать максимально комфортные условия для жителей.

