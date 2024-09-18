Новости часа: Собянин рассказал об итогах премии "Лучший промышленный дизайн России"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 21 московский проект признали лучшим в сфере промышленного дизайна. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 460 домов проектируют и строят в Москве по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Количество краж и угонов автомобилей в столице сократилось на 20% за 8 месяцев, рассказали в Дептрансе.