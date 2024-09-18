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Новости

18 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал об итогах премии "Лучший промышленный дизайн России"

Новости часа: Собянин рассказал об итогах премии "Лучший промышленный дизайн России"

Новости часа: Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных по баскетболу

Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных по баскетболу

Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

Новости часа: умное освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%

Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

Все причастные к битве под Москвой получат выплаты в честь 83-й годовщины

Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 21 московский проект признали лучшим в сфере промышленного дизайна. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 460 домов проектируют и строят в Москве по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Количество краж и угонов автомобилей в столице сократилось на 20% за 8 месяцев, рассказали в Дептрансе.

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