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18 сентября, 17:30

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Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей. По словам мэра, новая развязка на юге столицы улучшит транспортную доступность двух районов Москвы и соседних в Подмосковье.

В столице к зиме подготовили 56 снегоплавильных пунктов. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Петр Бирюков.

Объем производства фармацевтической продукции в Москве вырос более чем на 50%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов.

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