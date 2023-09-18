Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей. По словам мэра, новая развязка на юге столицы улучшит транспортную доступность двух районов Москвы и соседних в Подмосковье.

В столице к зиме подготовили 56 снегоплавильных пунктов. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Петр Бирюков.

Объем производства фармацевтической продукции в Москве вырос более чем на 50%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов.