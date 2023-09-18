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18 сентября, 18:15

Политика

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

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Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 18 сентября. Церемония инаугурации прошла в концертном зале "Зарядье".

Перед собравшимися выступил Владимир Путин. Он отметил, какую широкую поддержку получил Собянин от москвичей. Кроме того, президент обратил внимание на то, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы благодаря созданию прогрессивной среды.

О больших планах на ближайшую пятилетку заявил и Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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