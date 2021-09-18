Собянин провел технический пуск участка БКЛ "Проспект Вернадского – Каховская"

Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской". По словам мэра, основные работы на участке завершены, остались некоторые доработки, в том числе благоустройство прилегающих к станциям территорий.

"В предыдущие две недели мы запустили технически шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы", – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что четыре станции, из которых состоит участок, в именно "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", улучшат транспортное обслуживание порядка 700 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.