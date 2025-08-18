Форма поиска по сайту

18 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда"

В Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда". Он помогает определить лучших представителей индустрии туризма и гостеприимства столицы. О том, как подать заявку на участие, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в 2025 году добавили новые категории: "Общественные пространства и городская среда", "Технологии и будущее", "Люди и кадры". Победителей выберут также в номинациях "Лучшее впечатление для детей" и "Лучший объект культурного наследия после реставрации".

