Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

Очередной гуманитарный груз в рамках акции "Москва помогает" доставлен из столицы в Курскую область. Новая партия содержит порядка 60 тысяч единиц гумпомощи и была собрана менее чем за неделю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках гумпомощи волонтеры доставляют продукты питания, бутилированную воду, новую одежду и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

