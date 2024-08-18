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18 августа, 09:15

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Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

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Очередной гуманитарный груз в рамках акции "Москва помогает" доставлен из столицы в Курскую область. Новая партия содержит порядка 60 тысяч единиц гумпомощи и была собрана менее чем за неделю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках гумпомощи волонтеры доставляют продукты питания, бутилированную воду, новую одежду и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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