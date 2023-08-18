Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

В программу реновации включили 5 новых адресов, сообщил Сергей Собянин. Стартовые площадки находятся в трех округах. Это Войковский и Тимирязевский районы на севере, Зюзино и Южное Бутово на юго-западе, а также Покровское-Стрешнево на северо-западе.

Когда новостройки возведут, получится расселить 20 старых домов и предоставить комфортное жилье для 3 700 человек. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобраны почти 600 стартовых площадок.

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