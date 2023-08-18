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Новости

Новости

18 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Собянин заявил об отсутствии значимых разрушений у "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Новости часа: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

Новости часа: Сергей Собянин и Владимир Путин запустили движение по МЦД-3

В программу реновации включили 5 новых адресов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Стартовые площадки находятся в трех округах. Это Войковский и Тимирязевский районы на севере, Зюзино и Южное Бутово на юго-западе, а также Покровское-Стрешнево на северо-западе.

Около 500 туристов вылетели в Анталью после полсуток ожидания в аэропорту. Рейс был запланирован на час ночи из Шереметьево, но его перенесли, когда люди шли на посадку. Чем объяснила задержку рейса авиакомпния?

В "Лужниках" из-за надвигающейся грозы отменили ночную дискотеку. С вечера и до 01:30 территория спорткомпекса должна была превратиться в огромную танцплощадку. Так что повезло тем, кто успел побывать там днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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