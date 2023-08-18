Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

В программу реновации включили 5 новых адресов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Стартовые площадки находятся в трех округах. Это Войковский и Тимирязевский районы на севере, Зюзино и Южное Бутово на юго-западе, а также Покровское-Стрешнево на северо-западе.

Около 500 туристов вылетели в Анталью после полсуток ожидания в аэропорту. Рейс был запланирован на час ночи из Шереметьево, но его перенесли, когда люди шли на посадку. Чем объяснила задержку рейса авиакомпния?

В "Лужниках" из-за надвигающейся грозы отменили ночную дискотеку. С вечера и до 01:30 территория спорткомпекса должна была превратиться в огромную танцплощадку. Так что повезло тем, кто успел побывать там днем.

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