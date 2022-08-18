Новости часа: 300 тыс человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В павильонах "Здоровая Москва" с мая прошли обследование 300 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Главы МИД ЕС обсудят визовые ограничения для россиян 30–31 августа. Об этом заявила Еврокомиссия.