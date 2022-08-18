300 тысяч человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" в этом сезоне. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Из них 230 тысяч отправили на дополнительные исследования. Удобный формат для москвичей появился несколько лет назад. Павильоны открыты в летних парках. По всему городу работают 46 таких точек, ежедневно с 08:00 до 20:00. В них без предварительной записи можно проверить основные параметры здоровья и при необходимости пройти углубленное обследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.